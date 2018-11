‘’Cafeaua de patrunjel’’, o licoare miraculoasa – reteta de succes a doctorului nutritionist Virgiliu Stroescu

Cafeaua de patrunjel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doctorul nutritionist Virgiliu Stroescu a fost veterinar, cercetator stiintific la Centrul de Medicina Sportiva si are doctoratul in modificari endocrinologice si metabolice. Supranumit si ‘’apostolul alimentatiei sanatoase’’, doctorul Virgiliu Stroescu a fost medicul nutritionist al multor componenti ai Lotului Olimpic Roman. Reputatia sa de nutritionist a fost confirmata de colaborarea sa cu sportivi romani de performanta. Dr. Virgiliu Stroescu ȋmpartaseste intreaga sa experienta prin sedinte de consiliere in nutritie si stil de viata. ‘’ Cafeaua lui Virgil’’, o licoare miraculoasa ”Cafeaua” de patrunjel a doctorului Virgiliu Stroescu, ...