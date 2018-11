Calatoria cu trenul spre Aeroportul Otopeni se termina in mijlocul campului

Tren google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania mai are 20 de luni sa faca ce ni se promite de 20 de ani. Un tren care sa lege Gara de Nord de Aeroportul Otopeni. Ar trebui sa fie gata pana la Campionatul European de Fotbal, cand mii de suporteri vor ateriza in tara noastra. Pana atunci, turistii care ajung aici sunt transportati cu microbuze pana in Halta Otopeni. Incheiem turul Romaniei cu trenul, pe o ruta de numai cativa kilometri, pe cat de scurta, pe atat de complicata. E o calatorie care se termina… in camp. Daca doua decenii de promisiuni n-ar fi trecut degeaba, ne-am fi aflat in trenul care leaga Gara de Nord de Aeroportul Henri Coanda. Dar suntem intr-un accelerat spre Urziceni. ”Este strigator la cer” In tara proie ...