Calculatoare speciale pentru contribuabili, amplasate la sediile ANAF din Iasi. Vor fi folosite pentru depunerea declaratiilor online

Romanii care au de-a face cu depunerea declaratiilor online si nu dispun de un calculator propriu, pot merge la sediile Fiscului pentru a-si trimite formularele in format electronic. In septembrie, contribuabilii vor face un al doilea drum la ANAF, pentru a verifica daca datele lor au fost introduse corect in SPV. ANAF a anuntat joi ca a dotat 98% dintre sediile sale cu calculatoare, care pot fi folosite astfel de contribuabili. "Cea mai buna metoda prin care contribuabilii se pot familiariza cu serviciile online este utilizarea lor". Pornind de la aceasta premisa, ANAF a pus la dispozitia contribuabililor, in 98% dintre sediile sale, calculatoare in sistem self service. La cerere, contribuabilii ...