Calendar crestin ortodox 2018. Traditii si superstitii in noul an bisericesc

Traditii si superstitii in noul an bisericesc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In calendarul bisericesc, ziua de 1 septembrie marcheaza inceputul anului bisericesc pentru Biserica Ortodoxa. Cu aceasta ocazie, biserici ierarhii si preoti pregatesc slujbe de Te Deum. Dupa savarsirea acestor slujbe, preotii si tot soborul care participa aduc multumiri pentru tot ceea ce am primit de la Dumnezeu. De asemenea, ei se roaga ca noul an spiritual sa fie unul mai bun, in care crestinii sa isi doreasca la fel de tare sa ia calea binelui si sa savarseasca fapte demne de laudat. Preotii se roaga ca anul urmator crestinii sa se umple de harul lui Dumnezeu. Noul an bisericesc Inceperea noului an bisericesc este un prilej potrivit pentru reafirmarea credintei si ...