Calendar ortodox 11 noiembrie. Sarbatoare cu cruce neagra

Sfantul Mina este praznuit de Biserica Ortodoxa pe 11 noiembrie. S-a nascut in Nakiyos, in prima jumatate a secolului al III-lea. Tatal i-a murit cand avea 11 ani, iar mama a murit la doar trei ani dupa acesta, scrie crestinortodox.ro. Acesta se retrage in desert, dedicandu-se vietii ascetice, unde il intalneste pe Sfantul Macarie Egipteanul. Acesta ii spune: "Ce cauti intre cer si pamant, Mina, de unul singur? Locul tau este in mijlocul multimii, ca sa ia aminte toti la cuvintele si la faptele tale. Ai schimbat o haina de ostas cu alta, atunci sfarseste pe campul de lupta, ca sa inviezi ca un invingator fara sabie". Paraseste desertul si ajunge in Cotyaeum, unde avea loc o ser ...