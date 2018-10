Calendar ortodox 17 octombrie. Sarbatoare religioasa. Cui spui La multi ani!

E sarbatoare mare in calendarul ortodox din 17 octombrie. Biserica Ortodoxa il praznuieste pe Sfantul Andrei Criteanul, in mare zi de post. La multi ani romanilor care isi sarbatoresc onomastica. Tot pe 17 octombrie, in calendarul crestin ortodox este cinstit Sfantul Prooroc Osie (Osea).

Calendar ortodox 17 octombrie. Sfantul Andrei Criteanul

Potrivit crestinortdox.ro Sfantul Andrei Criteanul s-a nascut in Damasc, in jurul anului 660. Din viata sa, aflam ca micutul Andrei nu a vorbit pana la varsta de 7 ani, cand intr-o duminica, dupa ce a primit Sfanta Impartasanie, a inceput sa vorbeasca cu o abilitate nemaintalnita. La varsta de 15 ani merge la Ierusalim unde devine calugar la Biserica Sfantului Mormant. Dupa numai cativa ani devine secretar al patriarhului de Ierusalim.

Numele Sfantului Andrei Criteanul este unul cunoscut in literatura bisericeasca, ocupand „un loc de vaza in istoria literaturii grecesti din perioada bizantina” legat fiind si de aparitia unei noi forme a literaturii patristice – canonul, el fiind primul alcatuitor de canoane.

Demersul de a creiona pe scurt viata Sfantului Andrei Criteanul este unul deosebit de greu. Diferitele materiale aghiografice ii plaseaza diferit fie anii nasterii (intre cca. 635/645 - 660), fie anii mortii (713-740). Metodologia cercetarii se bazeaza pe o analiza obiectiva si profunda a tuturor izvoarelor existente la care se adauga ca o „incununare” literatura secundara care confirma sau infirma unele ipoteze, ce au fost schitate in jurul bio-bibliografiei Sfantului Andrei Criteanul.

La multi ani, Andrei, Andreea. Semnificatie nume

Numele de Andrei are urmatoarea semnificatie – cea a facutului de ursit. Ce inseamna asta? In noapte de 30 Noimebrie fetele tinere, nemaritate, incearca sa isi gaseasca ursitul sau viitorul sot cu ajutorul unor mijloace magice.



Sf. Andrei a fost unul din cei 12 Apostoli ai Mantuitorului. Dupa ce a propovaduit ani de zile credinta crestina, Sf. Andrei a sfarsit ucis de necredinciosi, a fost rastignit pe cruce in forma de X, aceasta cruce fiind numita de atunci Crucea Sf. Andrei. Sf. Andrei a fost pentru toti crestinii un exemplu de curaj si de daruire, de izbanda si de curaj de lupta impotriva raului.



De origine greaca, numele de Andrei inseamna barbatie si este considerat patronul lupilor. Nativii care poarta numele de Andrei sunt dotati cu un al saselea simt, au capacitatea de a-i umi pe toti din jur cu intuitia lor.

Potrivit semnificatia-numelui.net, Andreea este o personalitate complexa, ambigua chiar, datorita celor doua naturi antagoniste ale sale care se infrunta pe tot parcursul vietii: o latura masculina, activa, voluntara si autoritara, independena si egoista, avand tendinta sa domine totul si sa ocupe primul loc in orice situatie….si o latura feminina, pasiva, timida, dependenta si afectiva, altruista careia ii place sa isi ajute semenii. Acest amestec curios ii confera lui Andreea un caracter ciclotimic, entuziast, increzator si activ totodata. Starile sale de spirit sunt schimbatoare daca numele sau de familie incepe cu litera B, K sau T.

