Calendar ortodox 20 octombrie. Ce sfant este praznuit sambata

Sarbatoare calendar ortodox din 20 octombrie, Biserica Ortodoxa Romana il praznuieste pe Sfantul Mucenic Artemie, comandant in armata Sfantului Constantin cel Mare. Potrivit traditiei, Sfantul Artemie s-a convertit la crestinism dupa ce a vazut pe cer semnul Sfintei Cruci, inaintea luptei de la Podul Vulturului.

Calendar ortodox 20 octombrie. Tot potrivit traditiei, Sfantul Artemie a insotit-o pe Sfanta Imparateasa Elena la Ierusalim, participand la descoperirea adevaratului lemn al Crucii lui Hristos.

Potrivit crestinortodox.ro, primele mentiuni despre Sfantul Artemie in izvoarele istorice dateaza din anul 350. Dupa moartea Imparatului Constantin cel Mare (337), Imperiul a fost impartiti intrei cei trei fii ai acestuia. Constantiu a mostenit partea de Rasarit si isi avea resedinta la Constantinopol. Cu timpul, Constantiu i-a incredintat lui Artemie anumite misiuni intre care si aceea de a duce moastele Sfantului Apostol Timotei la Constantinopol in 356. Tot Sfantul Artemie a fost cel care, un an mai tarziu, avea sa mute la Constantinopol moastele Sfintilor Andrei si Luca.

Calendar ortodox 20 octombrie. Canon de rugaciune pentru Sfantul Mucenic Artemie

Troparul Sfantului Mare Mucenic Artemie, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tau, Doamne, Artemie, intru nevointa sa, cununa nestricaciunii a dobandit de la Tine, Dumnezeul nostru; ca avand puterea Ta, pe chinuitori a invins; zdrobit-a si ale demonilor neputincioase indrazniri. Pentru rugaciunile lui, mantuieste sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Troparul Sfantului Mare Mucenic Artemie, glasul 1:

Luptand, preafericite, cu chinurile cele de multe feluri, ca un tare diamant ai rusinat pe Paravatul. Caci, de piatra mare zdrobindu-te pentru Piatra Hristos si ranindu-te, ai primit cununa muceniciei, Sfinte Mare Mucenice Artemie. Slava Celui Ce te-a intarit pe tine; Slava Celui Ce te-a incununat; Slava Celui Ce lucreaza prin tine tuturor tamaduiri.

Cantarea 1, glasul al 2-lea.

Irmosul:

Intru adanc a asternut de demult toata oastea lui Faraon puterea cea prea intr-armata; iar Intrupandu-Se Cuvantul, a pierdut pacatul cel prea rau; Domnul Cel Preamarit, caci cu Slava S-a preamarit.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Artemie, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dupa ce te-ai luptat cu nevointa buna, mucenice si ai luat cununile cele luminoase, stai inaintea Luminii, luminandu-te dupa impartasirea cea fara materie; pentru aceea te rugam: lumineaza-ne pe noi cu rugaciunile tale.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Artemie, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminatul tau praznic, mucenice, pe toti ne-a chemat astazi la ospat cu bucurie, punand inainte nevointele tale, luptele, barbatia, impotrivirea; intru care desfatandu-ne, cu credinta si cu dragoste te fericim.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cunoscand, fericite, pe Cel Ce a murit pe Cruce cu Trupul, pe Cel Necuprins cu mintea, pe Domnul, Pricinuitorul vietii, de bunavoie ai dorit moartea prin chinuri; pentru aceea ai aflat Slava Cea Nepieritoare.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin (a Nascatoarei).

Intrupandu-Se din tine Cuvantul Cel fara de trup, dupa Dumnezeiasca cuviinta, pentru multimea iubirii de oameni, Preacurata, a luat Patima si a izvorat oamenilor nepatimire, Domnul Cel Preamarit; caci cu Slava S-a preamarit.

Cantarea a 3-a. Irmos: Inflorit-a pustiul...

Stih: Sfinte Mare Mucenice Artemie, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind a te impodobi, marite, cu cununile mucenicilor, ai suferit durerile cele amare ale batailor si ale chinuirilor, cu harul cel Dumnezeiesc.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Artemie, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

N-a miscat turnul inimii tale, preaintelepte, pornirea cea iute a chinurilor; ca a fost intarit pe piatra cea intelegatoare, care este nemiscata.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Spanzurat fiind pe lemn si fiind ocolit pretutindeni de multimea chinurilor, te uitai cu ochiul inimii intins catre Acela Ce poate sa mantuiasca, vrednicule de lauda.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin (a Nascatoarei).

Intrupatu-S-a Domnul de a Sa voie, din sangiurile tale, Stapana Preacurata, ca sa mantuiasca omenirea si a tras la Sine multimile mucenicilor.

Irmosul:

Inflorit-a pustiul ca si crinul, Doamne, biserica paganilor cea stearpa, prin venirea Ta; intru care s-a intarit inima mea.

Cantarea a 4-a.

Irmosul:

Venit-ai din Fecioara nu sol, nici inger, ci Tu Insuti Domnul Te-ai Intrupat si m-ai mantuit pe mine tot omul. Pentru aceasta cant Tie: Slava Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Mare Mucenice Artemie, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Asemanandu-te Celui Ce S-a intins pe Lemn de a Sa voie, te-ai inaltat intinzandu-te si strujindu-te fara de mila si dezbracandu-te de hainele cele de piele ale mortii.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Artemie, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.

Durerile trupului tau si rabdarea nevointelor ti-au pricinuit tie, mucenice, odihna cea fara de durere; de care acum indulcindu-te, usurezi toata durerea sufletelor noastre.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Facandu-te intocmai ca un inger cu stralucirea nevointelor, prin mana de inger trimite tie hrana cea cereasca, painea care este viata noastra, intarindu-te, mucenice pururea pomenite.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin (a Nascatoarei).

Fecioara te-a pazit pe tine Dumnezeu dupa nastere, Ceea ce esti Neintinata si Nestricata, Cel Ce bine a voit sa ma ia pe mine tot omul din pantecele tau, pentru bunatatea Sa cea desavarsita.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.