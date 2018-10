Calendar ortodox 20 octombrie. Ce sfinti sunt praznuiti

Calendar ortodox 2018 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe data de 20 octombrie, sunt praznuiti Sfantul Gherasim din Kefalonia si Sfantul Mucenic Artemie. Sfantul Gherasim din Kefalonia (1506-1579) este praznuit pe 16 august si 20 octombrie. Bunicul sau a fost ultimul prim-ministru al Imperiului Bizantin. A stat la Ierusalim, timp de 12 ani si a fost hirotonit diacon si preot de catre Patriarhul Gherman. A stat o perioada si in Creta si Zakyntos, iar in 1555 a plecat in Kefalonia. Sfantul Artemie a fost duce al Alexandriei, in vremea imparatului Constantin cel Mare (306-337). El si-a intarit credinta in Hristos dupa ce a vazut pe cer semnul Sfintei Cruci, scrie crestinortodox. Dupa ce a venit la tron imparatul Iulian Apostatul, au fost persecutati ...