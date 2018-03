Calendar ortodox 2018. Iata ce sfinti sarbatoresc romanii pe 5 martie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iata care sunt cele mai importante sarbatori religioase de peste an. Ortodoxe Sf. Mc. Conon din Isauria si Conon Gradinarul ; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul Romano-catolice Ss. Luciu I, pp.; Teofil, ep; Adrian din Cezareea, m. Sfantul Mucenic Conon din Isauria, pomenit in calendarul crestin ortodox la 5 martie, a trait pe vremea Sfintilor Apostoli, in primul secol crestin, in provincia Isauria din Asia Mica. Dupa casatorie a hotarat impreuna cu sotia sa, Ana, sa traiasca in curatie. Primind credinta crestina, Sfantul Conon si-a convins si familia sa se boteze. A devenit preot si a adus la religia crestina un mare numar de oameni. In acea perioada a fost trimis in Isauria, de catre imparatul Domitian (81-96), functiona ...