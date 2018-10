Calendar ortodox 2018. Marti, 23 octombrie, sarbatoare cu cruce neagra. Ce nu ai voie sa faci in aceasta zi

Calendar ortodox 2018 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In calendarul ortodox din 23 octombrie este sarbatoare de cruce neagra. Biserica Ortodoxa Romana il praznuieste pe Sfantul Iacob, Ruda Domnului. Ce nu ai voie sa faci in aceasta zi. Sfantul Iacob Ruda Domnului este praznuit in calendarul ortodox de marti, 23 octombrie. Este cruce neagra, zi cu semnificatie pentru credinciosi. Potrivit crestin ortodox.ro, Sfantul Iacov a numit fratele Domnului (Gal 1, 9), pentru ca a fost fiul Dreptului Iosif, fiica lui Fecioarei Maria. Cu toate acestea, Biserica il numeste var al lu Hristos, deoarece IIsus s-a nascut pe cale supranaturala. Daca il intalnim si sub numele de "fratele Domnului", trebuie sa stim ca la evrei, gradele de rudenie ...