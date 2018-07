CALENDAR ORTODOX 2018: Sarbatoare mare, nu se munceste pana la pranz. Pericol de foc si paguba pentru cine nu respecta

Ziua de 23 iulie este dedicatã comemorãrii Sfantului Sfintit Apolinarie, Sfantului Sfintit Vitalie, Aducerii Moastelor Sfantului Sfintit Foca, Episcopul de Sinopi si Sfintei Brigita, cãlugãrita, patroanã a Europei.

Ortodoxe

Aducerea moastelor Sf. Sfintit Mc. Foca; Sf. Sfintit Mc. Apolinarie, episcopul Ravenei; Sf. Mc. Vitalie si Valeria



Greco-catolice

Aducerea moastelor in Constantinopol a Sf. m. Foca; Sf. pf. Ezechiel; Sf. Brigitta, patroana a Europei

Romano-catolice

Ss. Brigitta, calug., patroana a Europei; Ezechiel, profet



Aducerea moastelor Sfantului Sfintit Mucenic Foca, episcopul de la Sinopi, este pomenita in calendarul crestin ortodox la 23 iulie; pomenirea Sfantului Mucenic Foca se face la 22 septembrie.

Sfantul Mucenic Foca a trait in timpul imparatului Traian (98-117), fiind originar din orasul Sinope. Pentru viata virtuoasa a fost hirotonit episcop in Sinope. In timpul unei persecutii impotriva crestinilor declansate de imparatul Traian, Sfantul Mucenic Foca a fost prins si supus torturilor si in cele din urma a primit moarte martirica.

Moastele Sfantului Sfintitului Mucenic Foca au fost mutate din Sinope, unde a fost episcop, la Constantinopol. (sursa: vol. "Vietile Sfintilor")

In traditia popularã romaneascã, se spunea cã ziua Sfantului Foca era o sãrbãtoare atat de mare incat ardeau pietrele din apã si o tineau panã si turcii. Se obisnuia sã se lucreze numai panã la pranz, cei ce nu respectau aceastã zi fiind condamnati sã le ardã granele sau sã le fie cuprinse de pelagrã, sã se ardã pe trup, sã se imbolnãveascã de friguri sau sã le fie trãsnite vitele. Cu acest prilej, nu era bine sã se dea foc din casã, sã se facã pãine in cuptor, sã se toarcã ori sã se scalde oamenii in rauri. Sfantul Foca era un crestin ce trãia in apropiere de portul turcesc Sinope, in timpul impãratului Traian. Era cunoscut ca un priceput grãdinar, care dãruia mereu sãracilor roadele pãmantului sãu. Dupã ce Traian a poruncit uciderea crestinilor, niste soldati romani veniti la Sinope au aflat curand despre Sfantul Foca, reusind sã ajungã la el cãtre searã. Fãrã a le mãrturisi cine este, Sfantul Foca le-a promis ostasilor cã ii va conduce dimineatã la crestinul grãdinar, invitandu-i apoi in casã, dandu-le sã mãnance si ingrijindu-se sã le dea un loc de dormit. Dupã aceea, s-a strecurat afarã, si-a sãpat propria-i groapã si si-a petrecut intreaga noapte in rugãciune. In zorii zilei, Sfantul Foca a spus ostasilor cã el este crestinul cãutat de ei, i-a condus la mormantul pe care il sãpase si a ingenuncheat pentru a i se tãia capul. In acest fel si-a dat sufletul in mainile Domnului Sfantul Foca.

Sfantul Foca este sãrbãtorit anual in ziua de 22 septembrie, pe 23 iulie comemorandu-se mutarea moastelor sale, in anul 403, de la Sinope la Constantinopol.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.