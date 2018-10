Calendar ortodox 2018. Sarbatoare pe 31 octombrie. La multi ani celor care poarta acest nume

Calendar ortodox 2018 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe data de 31 octombrie, sunt praznuiti Sfintii Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul si Narcis. Sfantul Stahie a fost episcop in Bizant si a zidit o biserica in Arghiropoli, impreuna cu Sfantul Andrei. A adunat mai multi credinciosi si saisprezece ani s-a luptat pentru mantuirea oamenilor. Amplie a fost episcop in Diospoli, iar Urban a fost episcop in Macedonia. Ei, propovaduind pe Hristos si pe idoli pierzandu-i, i-au ridicat asupra lor pe evrei si pe elini, fiind ucisi de catre acestia, scrie crestinortodox.ro. Narcis a fost episcop in Atena, Apelie in Ieraclia si Aristobul in Britania, propovaduind Evanghelia lui Hristos, iar dupa multe osteneli si nevointe si-au dat fericitele ...