CALENDAR ORTODOX 21 APRILIE 2018: Afla cui trebuie sa spui "La multi ani"

sf alexandra

Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Sfintit Mc. Ianuarie, episcop de Benevent; Sf. Mc. Teodor din Perga; Sf. Mc. Alexandra imparateasa (Harti)

Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. ep. m. Ianuarie si cei impreuna cu el; Sf. pr. m. Teodor din Perga Pamfiliei. Harti

Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Anselm, ep. inv.

Este pomenit Sfantul Sfintit Mucenic Ianuarie. Nascut in Neapole, era episcop in vremea in care imparatul Diocletian (284-305) ordonase prigoana anticrestina.

In aceasta nemiloasa campanie, in cetatea Puteoli, au fost prinsi si arestati multi slujitori ai lui Hristos. Afland de arestarea acestora, episcopul Ianuarie a mers in aceasta cetate dorind sa-i incurajeze pe intemnitati. A fost prins si el alaturi de alti doi crestini. Dupa ce Sfantul Ianuarie si cei doi crestini au fost chinuiti, au fost dusi in amfiteatru si aruncati in fata fiarelor. Pentru ca animalele nu s-au atins de ei au fost dusi in afara cetatii unde li s-a taiat capetele.

Alexandra, mucenita lui Hristos Dumnezeu, pomenita in aceasta zi, era sotia imparatului Diocletian. Si vazand ea ca Sfantul Gheorghe era chinuit in tot felul spre moarte, dar ca in chip minunat ramane viu si sanatos, s-a infatisat inaintea imparatului, in vreme ce el aducea jertfa idolilor, si a marturisit ca este crestina; pentru marturisire a fost inchisa.

Si s-a hotarat ca cei doi, Gheorghe si Alexandra, sa fie omorati. Afland ea aceasta hotarare a imparatului, s-a rugat lui Dumnezeu si si-a dat sufletul, fara sa fie atinsa de sabie.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.