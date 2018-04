Calendar ortodox 23 aprilie. Rugaciunea catre Sfantul Gheorghe indeplineste orice dorinta

Sfantul Mucenic Gheorghe 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Calendar ortodox 23 aprilie. Biserica il praznuieste pe Sfantul Mucenic Gheorghe, unul dintre cei mai importanti sfinti din calendarul ortodox. Rugaciunea catre Sfantul Gheorghe indeplineste orice dorinta si face minuni pentru cel ce o rosteste. Sfantul Gheorghe s-a nascut in Capadocia si parintii lui au fost crestini. A trait in secolul al IV-lea, in vremea imparatului Diocletian. Pentru faptul ca era foarte priceput in organizarea armatei, castigand multe victorii in conditii dificile de lupta, ajunge, pana la urma, comandant de oaste. Calendar ortodox 23 aprilie. Sfantul Mucenic Gheorghe a fost decapitat pentru ca nu s-a lepadat de Hristos In anul 303, imparatul Diocletian ...