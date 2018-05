Calin Geambasu a vorbit despre relatia tatalui sau cu Doina Spataru. Acum a aflat toata lumea ce s-a intamplat de fapt

Calin Geambasu a vorbit despre relatia tatalui sau cu Doina Spataru. Artistul a facut dezvaluiri neasteptate in cadrul unui interviu pentru Antena 3. Acesta si-a confruntat parintele, insa nu a primit un raspuns concret.

Calin spune ca are in posesie niste inregistrari, care vor dovedi adevarul despre relatia tatalui sau, Petre Geambasu, cu Doina Spataru.

„Noi avem raspunsul la intrebarea daca el s-a culcat sau nu cu Doina Spataru. A incercat sa acopere totul, ceea ce se stie de o gramada de timp. L-am intrebat direct si nu am primit niciun raspuns. Eu in 2015 am inceput sa scriu si am zis ca nu mai putem sa ne prefacem ca este totul in regula. Am demarat acest proces cu tatal meu, aceste scrisori sunt o normalitate. In adolescenta mea nu am vorbit pentru ca era un subiect tabu in familia noastra. Acum, recent, ei si-au acceptat reciproc aceasta relatie, care se intampla intre oameni. Dar daca aceste clipe frumoase creaza consecinte negative pe termen indelungat… Cu tatal meu am avut si momente foarte frumoase”, a declarat Calin Geambasu, pentru Antena 3.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.