Calin Popescu Tariceanu anunța ca va fi viitorul președinte al Romaniei: 'Voi caștiga, daca voi candida! Sunt pregatit pentru asa ceva'

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, joi seară, că va câştiga alegerile prezidenţiale, în cazul în care va candida, însă acest lucru nu a fost încă decis. Tăriceanu a fost întrebat, joi seară, la Antena 3, ce scor va obţine la alegerile prezidenţiale şi a afirmat că va câştiga, dacă va candida.

Citește și: INTERVIU Şeful SIIJ, după asaltul declanşat de procurorii CSM: 'Se pune o presiune enormă ca această Secţie să nu-şi poată desfăşura activitatea'

”Un singur scor: voi câştiga dacă voi candida, dar candidatura nu e decisă. Cu partenerii din coaliţie am hotârăt să evaluăm după alegerile europarlamentare. Am hotărât să candideze cel care are cele mai şanse să îl învingă pe Klaus Iohannis”, a spus Tăriceanu, relatează News.ro.

Acesta a precizat că este o decizie grea, dar că este pregătit.

”O decizie grea, sunt pregătit pentru aşa ceva, vom hotărî şi vom decide ceva mai târziu. Nu mai durează mult, aproximativ două luni”, a mai declarat Tăriceanu.

Liderul ALDE a afirmat, în repetate rânduri până acum, că se gândeşte serios la o candidatură la alegerile prezidenţiale de la finalul acestui an.

Citește și: Adrian Năstase vorbește despre GAFA pe care a făcut-o Klaus Iohannis: Referendumul ajunge la CCR! + 'Propuneri de amatori, e un președinte jenant'

În10 martie, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat că nu s-a discutat oficial în coaliţie despre un candidat comun la alegerile prezidenţiale, dar el şi Călin Popescu Tăriceanu au stabilit încă din toamnă că ar fi cea mai bună variantă.

În plus, Dragnea a precizat că a convenit cu liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, ca după alegerile europarlamentare să prezinte împreună un candidat comun la alegerile prezidenţiale, care să fie susţinut de coaliţie.