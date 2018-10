Calin Popescu Tariceanu: "Comisia Europeana nu este confortabila cu aparitia acestor protocoale"

Calin Popescu Tariceanu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca dezbaterea privind Romania din Parlamentul European este una cu mare miza politica, iar Romania a cazut la mijloc intr-un razboi politic si intr-o campanie electorala a actualilor europarlamentari de la Bruxelles. ”Sigur ca nu e nicio urma de indoiala in ceea ce ma priveste, nu sunt incantat de pozitia in care s-a aflat astari Romania, dar sa nu ne mire ca dupa ani de zile in care am exportat scandalul intern in Europa. Vezi si: Frans Timmermans vorbeste ca un robot. Replica lui Tudorel Toader la afirmatiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene Pe de alta parte, Comisia Europeana nu este confortabila cu aparitia ace ...