Calin Popescu Tariceanu, declarație cu implicație MAJORA: se IGNORA un aviz al Comisiei de la Veneția

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au solicitat departamentelor de specialitate ale Senatului şi Camerei, dar şi grupurilor parlamentare puncte de vedere pentru o cerere de acordare de asistenţă de către Comisia de la Veneţia pentru modificarea Codului penal şi celui de procedură penală, a anunţat luni preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu. Tăriceanu a explicat că în privința Codurilor nu este normal un aviz al Comisiei de la Veneția, pentru că acestea țin de legiferarea internă a fiecărui stat.

"Am avut o solicitare din partea vicepreşedintelui Senatului, Alina Gorghiu, referitoare la asistenţă din partea Comisiei de la Veneţia pe Codul penal şi Codul de procedură penală. Aici au fost puncte de vedere diferite. Eu am menţionat faptul că Parlamentul trebuie să îşi asume disponibilitatea de a conlucra, de a colabora cu Comisia de la Veneţia, în timp ce pe legile Justiţiei avizul Comisiei de la Veneţia este unul firesc, având în vedere că aceste legi au incidenţă cu legislaţia europeană. Pe Codul penal şi Codul de procedură penală, pe baza principiului subsidiarităţii, aceste legi sunt de competenţă naţională, dar sigur că această solicitare a doamnei Gorghiu a fost dezbătută. Am cerut din partea departamentelor de specialitate ale Camerei şi Senatului un punct de vedere şi, de asemenea, am rugat grupurile parlamentare să dezbată această chestiune şi săptămâna viitoare să o tranşăm", a afirmat Tăriceanu, după şedinţa Birourilor permanente reunite ale celor două Camere.



Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat luni că liberalii vor cere conducerii Parlamentului să solicite Comisiei de la Veneţia asistenţă în procesul de elaborare a modificărilor la Codurile penale.



" Vom cere ca în Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului să se decidă o solicitare oficială către Comisia de la Veneţia pentru acordarea de asistenţă din partea experţilor Comisiei de la Veneţia în procesul de elaborare a formei finale a modificărilor la Codul penal şi la Codul de procedură penală", a spus Orban.