Calin Popescu Tariceanu, despre candidatura la prezidentiale

Calin Popesc Tariceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Calin Popescu Tariceanu a vorbit in aceasta seara ,la Romania TV, despre posibila candidatura la alegerile prezidentiale din 2019. "Nu este luata o decizie definitiva, dintr-un motiv foarte simplu: alegerile sunt la mai bine de un an de zile de aici inainte si cred ca este util sa ne concentram pe probleme care tin de agenda ceateanului. Vezi si: Cine este posibilul candidatul unic PSD-ALDE la alegerile prezidentiale Vreau sa fac o subliniere: sigur ca si pe mine si pe colegii din coalitie ne preocupa, observam sondajele , rezultatele, ca in Romania marea majoritate a populatiei afirma ca tara merge intr-o directie gresita. Una din explicatii este si cea legata de agenda ...