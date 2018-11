Calin Popescu Tariceanu, despre candidatura la prezidentiale: "Nu-mi e frica de asa ceva"

Calin Popescu Tariceanu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, a acordat un interviu Romania TV in cadrul caruia a vorbit despre principalele evenimente petrecute pe scena publica in ultimele zile. Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, a declarat, la Romania TV, ca nu exclude o candidatura la alegerile prezidentiale de anul viitor. "Este prea devreme sa anunt o asemenea decizie. Dar nici nu exclud varianta candidaturii. Nu-mi e frica de asa ceva", a declarat Calin Popescu Tariceanu, in emisiunea Cristinei Sincai de la Romania TV. Vezi si: Document INCENDIAR la Antena 3. Sah-mat pentru Calin Popescu Tariceanu? - FOTO Calin Popescu Tariceanu a comentat, in cadrul emisiunii, asupra do ...