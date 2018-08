Calin Popescu Tariceanu, despre cazul decesului fostului judecator Stan Mustata in penitenciar: "Poate ca ar trebui sa constituim o comisie parlamentara de ancheta"

Calin Popescu Tariceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi ca exista posibilitatea constituirii unei comisii de ancheta parlamentara daca ancheta Ministerului Justitiei nu va face lumina in cazul decesului fostului judecator Stan Mustata in penitenciar. "In masura in care ancheta declansata de ministrul Justitiei va putea sa aduca lumina, ar fi salutar. Sigur ca exista si o alta varianta care ar fi pana la urma de rezerva. Nu imi place sa folosesc mereu acest instrument, dar poate ca ar trebui sa constituim o comisie parlamentara de ancheta. Daca intr-adevarat judecatorul Stan Mustata stim care a fost situatia, avem cu toti cunostinta de presiunile la care a fost supus, de jocurile d ...