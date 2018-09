Calin Popescu Tariceanu, despre George Maior: "A fost atentionat de catre ministrul de Externe"

Calin Popescu Tariceanu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Calin Popescu Tariceanu a vorbit in aceasta seara la Antena 3 despre George Maior. Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a fost audiat la Comisia de politica externa a Senatului in legatura cu ultimele sale declaratii publice. „Niciodata nu a fost chemat un ambasador sa dea explicatii. M-am consultat cu alti ambasadori, cu ministrul de Externe. Am vrut sa vad daca abordarea pe care a avut domnul Maior, cu comentariile pe care le-a facut in public, nu reprezinta cumva o gafa diplomatica”, a spus Tariceanu, miercuri seara, la Antena 3. El a mentionat ca George Maior a fost atentionat de catre ministrul de Externe asupra faptului ca a incalcat codul etic si normele de c ...