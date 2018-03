Calin Popescu Tariceanu, despre inflatie - BNR are o responsabilitate in aceasta privinta

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, marţi, că majorarea salariilor poate să ducă la un puseu inflaţionist, dar că trebuie avută în vedere creșterea salariilor. El a mai spus că în privinţa ratei inflaţiei o responsabilitate revine BNR.„Având în vedere că majorările salariale au fost foarte mari anul trecut, inflaţia nu are cum să anuleze aceste majorări. E punctul meu de vedere şi mă contrazic cu oricine care spune altceva”, a declarat Tăriceanu.Liderul ALDE a spus că politica monetară o face BNR şi, prin urmare, „sigur că are o responsabilitate în această privinţă”.„Domnul Isărescu spune deseori că de inflaţie nu a murit nimeni. Dar, pe de altă parte, eu consider că România nu poate să rămână în continuare o ţară care să fie furnizoare de forţă de muncă ieftină. Deci, majorările salariale pe care le-am decis şi care se vor face urmează să rezolve o problemă acută a economiei şi a ţării, şi anume migraţia forţei de muncă. Dacă vom rămâne cu salarii scăzute, atunci nu trebuie să ne mai jelim că pleacă doctorii, că pleacă asistentele medicale, că pleacă ingineri, specialişti IT, profesori, muncitori calificaţi. Trebuie să ne hotărâm ce vrem. Sigur că o majorare a salariilor poate să ducă la un anumit puseu inflaţionist, dar noi trebuie să avem în vedere creşterea salariilor”, a mai declarat Călin Popescu Tăriceanu.Rata anuală a inflaţiei, care măsoară evoluţia preţurilor de consum în ultimul an, a urcat în luna februarie la 4,72%, cel mai înalt nivel din iunie 2013, când a fost 5,37%, în condiţiile în care citricele s-a scumpit cu 5,98% faţă de ianuarie, potrivit datelor publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS).Sursă: Digi 24