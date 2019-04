Calin Popescu Tariceanu, despre Klaus Iohannis: Nu mai este presedintele Romaniei

Calin Popescu Tariceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Calin Popescu Tariceanu a afirmat, joi, ca a fost surprins de atacul lansat de presedintele Klaus Iohannis la sedinta solemna de marti a Parlamentului, precizand ca seful statului poate folosi tribuna Cotroceniului pentru astfel de discursuri politice controversate, potrivit mediafax. „Presedintele nu mai e presedintele Romaniei e liderul unei parti a Opozitiei. Atacurile acestea se inscriu in aceasta linie. Eu am fost foarte surprins pe 2 aprilie, unde in loc ca aceasta alocutiune sa se refere la NATO, ce contributie avem noi la NATO, viitorul acestei structuri, presedintele a ales sa faca un discurs politic foarte controversat, au fost vociferari. Nu era locul la o sedinta solemna. Dac ...