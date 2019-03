Calin Popescu Tariceanu, despre Klaus Iohannis: Practica un discurs de DEFAIMARE a Romaniei

Calin Popescu Tariceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Calin Popescu Tariceanu a declarat, sambata, ca e dezamagit de faptul ca multi politicieni, printre care si presedintele Klaus Iohannis, sunt axati pe defaimarea si denigrarea Romaniei. Liderul ALDE a afirmat ca el a fost felicitat pentru prestatia Romaniei la presedintia rotativa a Consiliului UE. „Toti parlamentarrii nostri vor merge la Bruxelles cu un gand precis, anume sa apere si sa sustina interesele Romaniei si ale romanilor. Sa facem in asa fel incat Romania sa fie o tara respectata, iar romanii care lucreaza in Europa sa fie tratati pe picior de egalitate, nu asa cum am vazut ca se intampla din pacate in unele tari. Sunt foarte dezamagit cand vad din pacate foarte multi politici ...