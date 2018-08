Calin Popescu Tariceanu, despre o posibila candidatura la prezidentiale: "N-as spune ca este un lucru de care sa ma sperii"

Calin Popescu Tariceanu2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE, a declarat ca o candidatura la alegerile prezidentiale din 2019 nu ar fi un lucru care sa-l sperie, dar nici nu este, in acest moment, "manat de o ambitie nemasurata". "N-as spune ca este un lucru de care sa ma sperii, dar nici nu sunt, in momentul acesta, manat de o ambitie nemasurata. Niciodata in politica, eu cel putin, nu am procedat in felul acesta. Cred ca cei care au ambitii, asa, necontrolate si nemasurate pana la urma ajung sa faca greseli. Sigur ca daca...Va pot spune urmatorul lucru, am fost prim-ministru si poate un pas mai sus, altul nu mai exista, ar fi, nu o candidatura, ca am mai candidat si in 2014, ...