Calin Popescu Tariceanu, despre scandalul din PSD: "Trebuie mers pana la capat"

Calin Popescu Tariceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Calin Popescu Tariceanu a explicat cum se vad, din punctul de vedere al unui partener in coalitia de guvernare, convulsiile din interiorul PSD in special dupa excluderile de luni, la CEx al PSD: ”Am discutat cu unii colegi si sunt preocupati: daca nu cumva majoritatea din parlament va fi afectata. Evident ca la voturi. Orice proiect guvernamental sau al coalitiei tot la vot ajunge. Majoritatea pe care o avem este confortabila. Eu sper ca aceste miscari sa nu afecteze mai mult PSD-ul pentru ca sa ne ducem la bun sfarsit angajamentele. Mi se intampla des sa stau de vorba cu oamenii prin tara, ma uit pe sondaje. Exista o perceptie negativa privind directia pe care se indreapta Romania, in c ...