Calin Popescu Tariceanu, despre Tudorel Toader: "Nu e omul nimanui! Il apreciez, si-a facut treaba cu demnitate si curaj"

Calin Popescu Tariceanu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat vineri, la Targu Jiu, ca “Tudorel Toader nu e omul nimanui”, ca il apreciaza pe ministrul Justitiei pentru calitatile profesionale si ca acesta si-a facut treaba pana acum cu onoare, demnitate si curaj. Declaratia a venit in contextul in care Tariceanu a fost intrebat despre “soarta” lui Tudorel Toader, jurnalistul afirmand “pentru ca este omul dumneavoastra”. “Haideti sa lamurim: Tudorel Toader nu e omul nimanui! Eu il apreciez foarte mult pentru latura sa profesionala, nu pot sa ascund faptul ca nu o data l-am consultat in chestiuni de drept constitutional, dar contestarea lui Tudorel vine puternic ...