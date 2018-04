Calin Popescu Tariceanu detoneaza BOMBA: 'CSM a OBLIGAT judecatorii sa semneze...'

Calin Popescu Tariceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Calin Popescu Tariceanu detoneaza inca o bomba in justitie! Conform sefului Senatului, CSM a obligat judecatorii sa semneze acte secrete prin care consimteau sa nu ofere avocatilor apararii din dosarele lor notele venite de la SRI. Tariceanu a spus, sambata seara, la Romania TV, ca protocolul secret dintre SRI si PICCJ a ajuns sa fie desecretizat doar datorita SRI, pentru ca Parchetul nu a dorit asta. In plus, conform liderului ALDE, procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, incearca sa musamalizeze desecretizarea protocoalelor secrete. ”SRI a dus la declansarea desecretizarii acestor protocoale. Daca am fi asteptat dupa taica Lazar, dupa doam ...