Calin Popescu Tariceanu este audiat marti in Comisia SPP

Calin Popescu Tariceanu va fi audiat, marti, de la ora 13:00, in comisia SPP, acesta confirmand participarea, in contextul in care fostul director al SPP Dumitru Iliescu a declarat, la audierile de saptamana trecuta ca Serviciul trebuia sa ia masuri in cazul supravegherii presedintelui Senatului.