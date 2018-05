Calin Popescu Tariceanu il pune la punct pe Klaus Iohannis: 'Aceste lucruri nu se pot face peste capul premierului. Nu se scurtcircuiteaza premierul!'

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, luni, că este normal ca preşedintele Klaus Iohannis să o sune pe Viorica Dăncilă pentru a-l chema la Cotroceni pe Teodor Meleşcanu, pentru a da explicaţii cu privire la delimitarea României de scrisoarea comună a UE legată de ambasada la Ierusalim.

"Premierul Dăncilă cred că a vorbit foarte clar pentru toată lumea, se înţelege foarte simplu. Aceste lucruri nu se pot face peste capul premierului. E bine? Acesta este considerentul şi modul în care se desfăşoară relaţia instituţională între preşedintele şi membrii Guvernului. Nu se scurtcircuitează premierul", a spus Călin Popescu Tăriceanu, scrie mediafax.ro.

Călin Popescu Tăriceanu a spus că nu a apucat să discute cu Teodor Meleşcanu despre invitaţia primită de la Cotroceni, în contextul în care preşedintele Klaus Iohannis cere explicaţii cu privire la delimitarea României de scrisoarea comună a UE legată de mutarea mai multor ambasade la Ierusalim.

"Nu am discutat astăzi cu domnul ministru Meleșcanu. Am discutat în timpul week-end-ului. Eram la curent pentru că am aflat din spațiul public. Cred că trebuie respectate anumite modalități de lucru instituționale. Așa am procedat și eu în perioada când am fost prim-ministru, președintele ori de câte ori dorește să aibă o discuție cu un ministru sau eventual ca un ministru să-l însoțească într-o deplasare externă, trebuie ca acest lucru să-l facă prin intermediul prim-ministrului. Premierul este cel care dă aprobarea miniștrilor în acest sens, având în vedere că ei sunt membri ai echipei guvernamentale pentru care prim-ministrul poartă întreaga responsabilitate", a mai spus Călin Popescu Tăriceanu.

Administraţia Prezidenţială a anunţat, luni, că va avea loc o întâlnire, marţi, la solicitarea președintelui Klaus Iohannis cu ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, la Palatul Cotroceni, ministrul fiind chemat să explice motivele delimitării României de declarația comună a UE referitoare la mutarea unor ambasade la Ierusalim.

"Mâine, la ora 11.00, va avea loc, la Palatul Cotroceni, intalnirea solicitata de Presedintele Romaniei cu ministrul de Externe", informează Administrația Prezidențială. Ulterior, Administrația Prezidențială a anunțat că președintele a chemat-o pe Dăncilă la consultări și i-a permis să poată veni însoțită de miniștrii de resort.

Premierul României, Viorica Dăncilă, a declarat, luni, referitor la convocarea lui Teodor Meleșcanu la Cotroceni, că dacă președintele Klaus Iohannis dorește să aibă o discuție cu ministrul Afacerilor Externe trebuie să îl sune pe prim-ministru.

"Sper să am o discuție cu domnul președinte. Domnul președinte, dacă vrea să mearga un ministru la Cotroceni, trebuie să vorbească cu prim-ministrul, așa e normal. Dânsul hotărăște dacă trebuie să sune sau nu. Într-un guvern, ca să chemi un ministru trebuie să vorbești cu prim-ministrul și această reguță trebuie respectată de toată lumea. Dacă vrea să meargă un ministru la Cotroceni, președintele trebuie să sune. Domnul Meleșescanu a vorbit cu mine și, dacă își va da acordul prim-ministrul, va merge. Nu pot să-mi dau acordul pentru ceva în care nu sunt întrebată", a declarat Viorica Dăncilă.

