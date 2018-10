Calin Popescu Tariceanu: "Nu am avut de gand, nu am de gand si nici nu voi avea de gand sa rup coalitia"

Calin Popescu Tariceanu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, in aceasta seara, la Antena 3, ca nu are de gand sa rupa coalitia de guvernare. ”Am vazut zvonuri care s-au raspandit in stanga, in dreapta cu o rapiditate fantastica si care dadeau drept sigura ruperea coalitiei, Tariceanu prim-ministru al unui guvern bazat pe o majoritate cu PNL, cu USR. Vezi si: Ion Cristoiu: Coalitia PSD – ALDE in faza Hais-Cea Am sa va spun de la inceput, ca sa fie lucrurile clare: nu am avut de gand, nu am de gand si nici nu voi avea de gand sa rup coalitia. Si acelasi lucru cred ca il impartaseste si colegul meu, presedinele PSD, domnul Liviu Dragnea. De unde a pornit aceasta chestiune? C ...