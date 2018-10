Calin Popescu Tariceanu nu da inapoi: 'Observațiile Comisiei de la Veneția sunt de natura politica și tehnica'

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, luni, la Parlament că niciuna din observațiile prevăzute în raportul preliminar al Comisiei de la Veneția făcute la Legile Justiției nu se referă la probleme de constituționalitate.

„Cu domnul Tudorel ne-am întâlnit înainte. Ne-a făcut o infomală, care între timp nu a apărut nimic nou. Ne-a făcut o informare succintă în legătură cu discuțiile de la Strasbourg cu membrii Comisiei de la Veneția. Eu am stat și am recitit raportul preliminar. Am văzut observațiile făcute de Comisia de la Veneția și pot să vă spun următorul lucru. Niciuna din observațiile din raportul preliminar nu se referă la probleme de constituționalitate. Ar fi fost puțin și deplasat având în vedere că România a fost cred că prima țară care a apelat la avizul Comisiei de la Veneția și a întocmit proiectul de Constituție din 1991.”, a spus Tăriceanu întrebat fiind cum vede situația din justiție după ce prim-vicepreşedintele CE, Frans Timmermans, i-a transmis o scrisoare premierului în care îi cere lămuriri cu privire la modificarea codurilor penale.

Președintele Senatului a subliniat că observațiile din avizul preliminar „sunt mai degrabă probleme de natură tehnică sau de opțiuni politice”, scrie mediafax.ro.

„Observațiile din avizul preliminar nu ridică probleme de constituționalitate. Ele ridică mai degrabă probleme de natură tehnică sau de opțiuni politice de la o țară sau alta. Vă dau un exemplu. Unul dintre punctele invocate este procedura de numere și revocare a procurorului general, a procurorului-șef. Și spune că modificarea reduce rolul președintelui în această procedură și întărește rolul ministrului. După cum știți rolul ministrului prevăzut în Legile justiției este următorul - Ministrul propune, CSM avizează, iar președintele poate refuza o singură dată”, a adăugat Tăriceanu.

Prim-vicepreşedintele CE, Frans Timmermans, i-a transmis, în data de 4 octombrie, o scrisoare premierului Viorica Dăncilă, în care îi cere lămuriri cu privire la modificarea codurilor penale, un răspuns fiind aşteptat până la începutul lunii noiembrie, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.

Într-un răspuns pentru agenția MEDIAFAX, Comisia Europeană confirmă existența unor întrebări adresate autorităților de la București.

