Calin Popescu Tariceanu nu se joaca: s-a intalnit cu strategul de campanie al lui Donald Trump

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, pare decis să candideze la alegerile prezidențiale, indiferent dacă va fi susținut și de PSD sau nu. Tăriceanu își face campanie și l-a adus în România pe stategul lui Donald Trump.

Călin Popescu Tăriceanu a postat o fotografie pe Twitter alături de Brad Parscale, consilierul lui Donald Trump.

”Arată precum Ghiță Mureșan, dar nu este un jucător de baschet, în schimb este un guru politic. Bine ai venit în România Brad Parscale, consilier de încredere al lui Donald Trump”, scrie Tăriceanu.

He looks like Ghita Muresan but he is not a basketball player but a political guru! Welcome to #Romania Brad #Parscale, #Trump's trusted advisor! pic.twitter.com/ikaUN3kDfW