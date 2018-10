Calin Popescu Tariceanu, prima reacție la eșecul referendumului: Este o lipsa de interes a cetațenilor

Președintele Senatului și al ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, se distanțează de eșecul referendumului, arătând că ALDE nu s-a implicat și nu și-a asumat acest demers. De asemenea, Tăriceanu susține că eșecul survine ca urmare a lipsei de interes a populației pentru tema supusă referendumului.

”Nu am făcut nicio analiză la nivelul partidului pentru că referendumul nu este asumat de ALDE, nu s-a implicat ALDE. După cum știți, am cerut simpatizanților să voteze conform propriei conștiințe. Ceea ce am văzut în spațiul public este ceva ce nu-mi place și

Această logică de confruntare permanentă în societate și în politică, mai ales la astea noi apărute cum sunt USR și partidul domnului Cioloș, eu cred că nu se poate merge pe o confruntare permanentă. Eu cred că politica trebuie făcută altfel și trebuie să găsim un numitor comun.

Probabil că rezultatul referendumului reflectă o lipsă de interes din partea cetățenilor pe această temă. Referendumul nu a îndeplinit cvorumul de prezență, dar totuși o anumită opțiune a fost clar exprimată.”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.