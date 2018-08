Calin Popescu Tariceanu: "Probabil vom merge pe liste separate la alegereli europarlamentare"

Calin Popescu Tariceanu 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, spune ca nu a fost luata inca o decizie daca partidul pe care il conduce si PSD vor merge pe liste comune la alegerile europarlamentare, dar crede ca acest lucru ar crea o anumita confuzie, atat in randul electoratului, dar si pentru partenerii europeni. “Pentru Parlamentul European trebuie sa avem in vedere urmatorul lucru. Stiti foarte bine in Parlamentul European exista grupuri politice: grupul ALDE, care este grupul liberal, grupul Partidului European Socialist, grupul popularilor, grupul ecologistilor samd. Deci, ei se repartizeaza odata ajunsi in Parlamentul European pe grupuri politice si de aceea cred ca a merge pe o lista comuna cree ...