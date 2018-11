Calin Popescu Tariceanu, reactie dupa solicitarea DNA. Ce a declarat presedintele Senatului despre acuzatiile aduse

"Nici nu știam și nici nu știu, pentru că, până în acest moment, nu am primit nicio astfel de solicitare. Am văzut însă informațiile care s-au vehiculat în ultimele ore și pot să vă fac câteva precizări. Prima: Hotărârea de Guvern care a aprobat contractul de furnizare de licențe Microsoft a fost adoptată în 2004, înainte ca eu sa devin prim-ministru. Pe timpul mandatului meu Guvernul a dat o hotărâre în baza căreia să se facă inventarierea licențelor Microsoft, având în vedere că licențele erau utilizate, nu se plătise contravaloarea lor și noi eram într-o situație de ilegalitate, practic, pentru că nu plătisem folosirea acestor licențe. Și acum, cel mai important lucru: pe perioada mandatului meu nu s-a făcut nicio plată către Microsoft. Prima plată, din ce am aflat în spațiul public, a fost făcută pe perioada guvernului care a urmat, adică al domnului Boc", a declarat Tăriceanu.