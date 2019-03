Calin Popescu Tariceanu, reactie dura: USR-istii, urmasii securistilor de pe vremea lui Ceausescu

Calin Popescu Tariceanu1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata, la Bacau, ca liderii USR sunt ”urmasii securistilor de pe vremea lui Ceausescu, reincarnati” si despre Dacian Ciolos ca vrea ”sa faca politica cu niste neterminati care nu au o carte de vizita profesionala”, conform Mediafax. Ion Cristoiu: "La europarlamentare, dusmanul numarul unu al PNL nu e PSD, ci Alianta PLUS+USR" ”In privinta USR am sa spun ceva - am vazut o postare a dlui Ciolos acum o zi-doua. Vorbea de onestitate, de responsabilitate, de nu stiu mai ce in ceea ce priveste oferta politica a dansilor... Dar de legaturile cu Securitatea nu ne spune nimic?! Pentru ca mie Uniunea Salva ...