Calin Popescu Tariceanu: ''Referendumul din 26 mai este doar un instrument prin care Klaus Iohannis intra mai devreme in campanie electorala''

Calin Popescu Tariceanu a declarat, astazi, in cadrul unei conferinte de presa ca referendumul din 26 mai este doar un instrument prin care Klaus Iohannis intra mai devreme in campanie electorala. „Referendumul din 26 mai este doar modalitatea prin care Klaus Iohannis intra mai devreme in campanie electorala", spune Calin Popescu Tariceanu. Presedintele Senatului vede in consultarea populara initiata de Presedintie un simplu instrument de lupta politica. Calin Popescu Tariceanu: "Oficialii europeni nu sunt in masura, nu sunt capabili, in sensul acesta, sa ofere un singur element concret, ce a facut guvernul gresit" De asemenea, presedintele Senatului, Calin Popescu- ...