Calin Popescu-Tariceanu, replica DURA pentru presedintele Romaniei: "Foloseste referendumul ca instrument pentru a intra in jocul politic"

Calin Popescu Tariceanu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat in aceasta seara, la Antena 3, ca presedintele Klaus Iohannis foloseste referendumul ca instrument pentru a intra in jocul politic. "Imi voi indeplini una din obligatiile de cetatean si voi merge sa votez pentru alegerile pentru Parlamentul european cu convingerea ca alegerile pentru Parlamentul European reprezinta intr-adevar o miza pentru Romania si pentru romani. Vad din ce in ce mai multe teme de interes public de interes pentru Romania care se discuta la nivelul institutiilor europene si vreau ca Romania sa fie reprezentata cat mai bine si cat mai puternic de oamenii care au curaj si pricepere", a spus Tariceanu la em ...