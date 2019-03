Calin Popescu Tariceanu spune cum va fi modificata OUG 114 - Se va renunta la legarea taxei pe activele bancare de ROBOR. Prețul gazelor, plafonat

Călin Popescu Tăriceanu a anuntat ca OUG va fi modificata, urmând a se renunta la legarea taxei pe activele bancare de ROBOR. De asemenea, prețul gazelor va fi plafonat în cazul persoanelor defavorizate, iar fondul de pensii private nu va fi desființat.

„OUG 114 este în chinurile refacerii. Împreună cu colegii mei, noi la ALDE am organizat o rundă amplă de consultări cu mediul de afaceri care este vizat de OUG114. Ne-am întâlnit cu conducerea Băncii Naţionale, cu Mugur Isărescu şi Consiliul de Administraţie, apoi cu Asociaţia Română a Băncilor, cu firmele din energie, cu cei care reprezintă fondurile de pensii Pilonul II, cu firmele din domeniul telecomunicaţiilor. Pe baza acestor discuţii am reuşit să sintetizăm care sunt principalele elemente de preocupare şi ceea ce pot să vă spun este că noi şi colegii noştri din PSD suntem în consens, să modificăm. Pe zona bancară se va renunţa la legarea taxei pe activele bancare de ROBOR. ROBOR-ul, ca să fiu foarte clar, se stabileşte pa baza unor cotaţii şi vom renunţa la acest sistem şi vom merge pe un indice care este media tranzacţiilor efective realizate în ultimele trei luni. Pentru că este un indice mai apropiat de realitatea pieţii şi, în esenţă, ne vom atinge obiectivul pe care îl urmărim prin OUG 114. Adică în domeniul bancar, ce vrem să facem? Vrem să coborâm dobânzile care astăzi sunt foarte ridicate în România la un nivel apropiat de cele practicate în celelalte ţări europene.(..) Am primit, aş spune cu satisfacţie, din partea Asociației Române a Băncilor propunerea, disponibilitatea pe care au arătat-o, de a creşte nivelul de intermediere financiară. Şi de aceea, probabil că în modificarea OUG 114 va exista pe de o parte taxa, dar pe de altă parte va exista şi un stimulent pentru creşterea volumului de creditare pentru care fiecare bancă care reuşeşte acest indice de performanţă va primi un bonus, adică i se va diminua taxa până la un nivel, în funcţie de performanţa pe care o va avea”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, în cadrul unei

conferințe de presă, potrivit Mediafax.

Citeste si #sîeu Românii cer autostrăzi - Proteste în mai multe orașe. Omul de afaceri Ștefan Mandachi inaugurează metrul de autostradă construit în Moldova

„În domeniul energiei, celălalt element de la care am plecat va rămâne şi el şi anume plafonarea preţului la gaze pentru gospodăriile populaţiei. Probabil că s-ar putea găsi şi o formulă mai exactă pentru familiile cu venituri reduse, deci populaţia defavorizată. Vom vedea care va fi nivelul, nu am stabilit încă nivelul acestei taxe. Sigur că şi administratorii fondului de pensii au avut o serie de remarci de care ţinem cont. Ceea ce pot să vă subliniez este că zvonurile pe care le-au propagat unii şi alţii că fondurile de pensii private se vor desfiinţa este o pură gogoaşă, o minciună sfruntată. Nu se va desfiinţa niciun fond de pensii private. Vom accelera săptămâna viitoare discuţiile. Vrem să mai facem o nouă rundă de consultări cu mediul de afaceri, în aşa fel încât lucrurile să fie în sensul unui parteneriat în care fiecare parte câştigă ceva. Noi avem obligaţia să apărăm interesul cetăţenilor, al consumatorului, al economiei, ei îşi urmăresc obiectivul de realizare a unor profituri”, a completat Călin Popescu Tăriceanu.