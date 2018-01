Calin Popescu Tariceanu: "Sunt abuzuri in fiecare zi in Romania"

Calin Popescu Tariceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Calin Popescu Tariceanu a sustinut un discurs in care a vorbit despre problemele legate de abuzuri cu care se confrunta Romania zi de zi. "Am sa intru direct in subiect, fara multe introduceri. Primul lucru la care vreau sa va atrag atentia.. daca cititi presa de astazi veti vedea urmatoarele stiri. Prima stire.. o serie de ministri renunta la protectia SPP pt ca serviciul a fost folosit pe post de broker politic. E, dupa parerea mea, o stire foarte ingrijoratoare pentru ca ea arata o criza majora de incredere in structurile de securitate ale statului. A doua stire care mi-a atras atentia e cea legata de un procuror sef de la Curtea de Apel Militara identificat de o victima intr-u ...