Calin Popescu Tariceanu va sustine OUG-ul privind efectele protocoalelor

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca propunerea lui Liviu Dragnea privind adoptarea unei OUG de anulare a protocoalelor ar trebui luata in seama. "Cred ca propunerea domnului Dragnea merita luata in seama. Trebuie facut ceva", a declarat Calin Popescu Tariceanu. Liviu Dragnea, presedintele PSD, a anuntat ca in sedinta conducerii partidului i s-a trasat sarcina premierului Dancila sa adopte o ordonanta de urgenta prin care sa se anuleze protocoalele cu SRI din Justitie si efectele acestora. "I s-a cerut doamnei Dancila ca guvernul sa adopte rapid o OUG prin care sa anuleze protocoalele si efectele acestor protocoale. Noi avem deja un proiect de lege depus ...