Calin Popescu Tariceanu: "Vom face publice aceste discutii"

Calin Popescu Tariceanu a anuntat, in aceasta seara, la Antena 3, o miscare-bomba. „Miercuri, la ora 13.00, Comisia de politica externa a Senatului l-a solicitat pe ambasadorul Romaniei la Washington, Maior George, sa se prezinte in fata comisiei pentru a ne oferi un tablou mai larg in legatura cu activitatea domniei sale de ambasador, in legatura cu declaratiile publice pe care le-a facut in ultima vreme", a spus Tariceanu. „Vom face publice aceste discutii. Invitam pe domnul Maior in calitate de ambasador si nu de fost sef al SRI. Este o premiera inedita", a mai spus Tariceanu.