Calitațile lui Kylian Mbappe l-au impresionat pe Andrea Barzagli

Gianluigi Buffon (40 de ani) a dezvăluit, marţi, 7 august, momentul în care Andrea Barzagli, fostul său coleg de la Juventus, pur şi simplu s-a speriat de calităţile lui Kylian Mbappe (19 ani), scrie Mediafax.

Semifinalele Ligii Campionilor de anul trecut au pus-o pe Juve faţă în faţă cu AS Monaco şi, după o victorie clară în Principat, scor 2-0, italienii au învins şi la retur, scor 2-1, într-o partidă în care Mbappe a marcat, la 0-2, singurul gol al oaspeţilor. Iar dubla a fost suficientă pentru că Andrea Barzagli, unul dintre liderii Bătrânei Doamne la acea vreme, să rămână impresionat de calităţile lui Kylian Mbappe, cel pe care a trebuit să-l marcheze pe toată durata celor două meciuri şi care l-a păcălit la o fază petrecută în minutul 70 al returului: "Când am vorbit cu Andrea Barzagli, la finalul meciului, mi-a spus 'Gigi, în 20 de ani de carieră rar am văzut un jucător atât de rapid, care să alerge aşa repede cu mingea la picior. Mi-a fost greu să-l marchez". Iar acestea nu sunt vorbe lipsite de substanţă, deoarece Barzagli, când e în formă, e un fundaş cu adevărat foarte mare", a spus Buffon, într-un interviu acordat pentru revista lui Paris Saint Germain.

Acum coleg cu Mbappe, "Gigi" consideră că puştiul minune al fotbalului mondial poate marca întreaga istorie a sportului, dacă va continua pe drumul pe care a început: "E clar că Mbappe are ceva în plus faţă de alţii. Sper doar că va rămâne modest şi va păstra dorinţa de a progresa şi a se sacrifica. Dacă va fi aşa, va marca istoria fotbalului şi va scrie pagini incredibile pentru acest sport", a mai punctat legendarul goalkeeper.