Camelia Bogdan, dupa excluderea din magistratura, condamna protocoalele SRI-CSM

Judecatoarea Camelia Bogdan a formulat o plangere prealabila impotriva Consiliului Superior al Magistraturii, Inspectiei Judiciare si Serviciului Roman de Informatii, in care le cere sa declasifice si sa comunice Protocolulul incheiat intre SRI si Inspectia Judiciara, in 2016, dar si sa se constatate nulitatea Protocolului CSM-SRI, incheiat in anul 2012. Potrivit Cameliei Bogdan, inspectorul sef al Inspectiei Judiciare, judecatorul Lucian Netejoru, „actionand sub imperiul Protocolului incheiat cu SRI, controleaza implementarea Protocoalelor incheiate intre SRI si instante si parchete". De fapt, judecatoarea Camelia Bogdan reclama ca existenta protocoalelor permite ingerinta ...