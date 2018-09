Camelia Bogdan, REACȚIE dupa acuzațiile de PLAGIAT la adresa șefului IJ: DNA sa faca investigații in privința banilor incasați nelegal

Judecătorul suspendat Camelia Bogdan susține, după articolul PressOne potrivit căruia Lucian Netejoru ar fi plagiat mai bine de jumătate din lucrarea de doctorat, că DNA ar trebui să facă investigații privind banii încasați ilegal de șeful Inspecției Judiciare pe baza acestui titlu.

"Prin prezenta:

-solicit Dna sa extinda up in dosarul nr.41p/2018 in privinta banilor incasati nelegal de la bugetul de stat de catre domnul inspector-sef

-solicit CA CLUJ sa ia in considerare plagiatul domnului inspector-sef la anularea rezolutiilor mele de trimitere in fata CSM, semnate de

domnul inspector-sef in stare de dr.plagiat si vadita incompatilbiliate

-solicit IJ sa se constituie parte civila in privinta banilor incasati in mod ilegal de dl inspector-sef cu titlu de dr.(in temeiul disp.art

544/2001 solicit IJ sa imi precizeze daca se constituie parte civila si in caz contrar care sunt considerentele, in vederea tragerii la

raspundere penala a persoanei responsabile)

-solicit Mj sa precizeze in temeiul disp art 544/2001 ce a avut in vedere la nominalizarea distinsului domn-inspector sef in fruntea IJ

prin OUG 77/2018 si documentatia de fundamentare a actului normativ.

-solicit CSM sa precizeze conform disp art 544/2001 in ce a constat procedura de verificare a bunei-reputatii a domnului inpsector-sef,

mason mai mult treaz decat in adormire(se vor verifica si suspiciunile de paratjare a LOJEI cu domnul Calin POPESCU TARICEANU, membru MLNR) si plagiator-sef si care sunt impedimentele promovarii in sistemul judiciar pe criteriul meritocratiei", transmite Camelia Bogdan.