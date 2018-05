Camelia Gavrila, deputat iesean: "Investitia in educatia timpurie produce rezultate pe termen lung, in special pentru cei mai vulnerabili copii"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatul PSD, Camelia Gavrila, presedintele Comisiei pentru invatamant, stiinta, tineret si sport, a participat miercuri, 16 mai 2017 la cea de-a treia conferinta pentru promovarea educatiei timpurii. Tema din acest an a fost ”Primele 1000 de zile din urmatorii 100 de ani. Educatia timpurie, o sansa pentru competitivitatea Romaniei.” Numeroase studii internationale subliniaza ca investitia in educatia timpurie produce rezultate pe termen lung si, in special, pentru cei mai vulnerabili copii. Fundamentele pentru marea majoritate a competentelor necesare pentru secolul XXI (cognitiv, lingvistic, social de comunicare etc.) se formeaza inca din copilarie, de aceea dezvoltarea serviciilor de educatie timpurie ...