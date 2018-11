Camelia Gavrila, deputat PSD Iasi: Invatamantul dual castiga teren in Romania

Camelia Gavrila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comisia pentru invatamant, coordonata de Camelia Gavrila, avizeaza favorabil raportul pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Formare Profesionala Initiala in Sistem Dual din Romania Prof. dr. Camelia Gavrila, presedintele Comisiei pentru invatamant, stiinta, tineret si sport, a subliniat evolutia masurilor asumate in Parlament pentru formarea tinerilor si pentru pregatirea lor competitiva la nivel european, prin alternativa invatamantului profesional in sistem dual, o solutie viabila pentru o piata a muncii echilibrata, fara crize sau blocaje. „Recent, in cadrul Comisiei pentru invatamant, stiinta, tineret si sport s-a analizat cu re ...