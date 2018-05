Camelia Potec va deveni mama! Marea campioana la natatie este insarcinata in cinci luni!

cameila potec

Bucurie mare in familia Cameliei Potec. Sportiva care a castigat medalia de aur la Olimpiada de la Atena, in 2004, va deveni mama in curand. Marele anunt vine la doar cateva luni dupa ce s-a logodit.

Potrivit ”OK! Magazin”, Camelia Potec, marea campioana la natatie, este insarcinata in cinci luni. Fosta sportiva va deveni mama la doar sase luni dupa ce si-a cunoscut alesul inimii. Barbatul alaturi de care urmeaza sa devina mama nu este un personaj din lumea mondena si nici o figura cunoscuta in viata publica din Romania. Camelia Potec a fost destul de retinuta in declaratii privind viata sa personala, insa a tinut sa-si anunte prietenii in luna ianuarie ca s-a logodit.

A fost curtata de Printul Albert de Monaco

In urma cu multi ani, pe vremea cand era sportiva de performanta, Camelia Potec a fost intens curtata de Printul Albert de Monaco. Lucru confirmat chiar de Doina Sava, antrenoarea Cameliei.

